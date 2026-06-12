SE FIRMÓ UN ACUERDO DE PRÁCTICAS DE TURISMO CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN N° 152

En la jornada del miércoles, se realizó la firma del Acuerdo de Prácticas entre la Municipalidad de Las Flores y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152.

Este convenio permitirá que los estudiantes de la Carrera de turismo puedan aplicar los contenidos a través de visitas a campo, relevando los distintos modelos de negocio, evaluando viabilidad comercial, asesorando a los prestadores y entregando una devolución con sugerencias y mejoras estratégicas.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Escuela Normal, donde funciona la institución, contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein y funcionarios de distintas áreas municipales; Marcela Ferrari, Inspectora Jefa Distrital y demás inspectores; autoridades educativas; alumnos y profesores de las distintas carreras que se dictan en el instituto; y Prestadores Turísticos Locales, quienes formaran parte de la iniciativa.

Se trata de un paso muy importante para la educación de nuestra ciudad, ya que es la primera vez que se dicta esta carrera que dará como resultado futuros profesionales que podrán desarrollarse en el sector.

Durante la jornada, se llevó adelante además la presentación del viaje de estudios que se hará a Salta y Jujuy, y la entrega de certificados.