SE FIRMA EN LAS FLORES EL CONVENIO «CAPACITARSE PARA EMPRENDER»

La Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo de Producción, Turismo y Ambiente y la Asociación de Emprendedores Florenses, invitan a todos los emprendedores locales y a aquellas personas que tengan una idea de proyecto, a participar del Acto de Firma del Convenio para la implementación del Programa provincial “Capacitarse para Emprender”.

El encuentro será este miércoles 6 de mayo a las 13 horas en el Salón Rojo Municipal y se contará con la presencia del Subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Daniel Menéndez.

Este avance marcará un paso fundamental en el apoyo al trabajo independiente y la producción local.

«Capacitarse para Emprender» es una política pública que busca fortalecer los proyectos de la economía popular mediante herramientas de formación técnica, estrategias de comercialización y acompañamiento en la gestión productiva. El objetivo principal es que cada emprendedor florense pueda potenciar su capacidad de trabajo y acceder a nuevos mercados.