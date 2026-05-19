SE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA HASTA EL 31 DE AGOSTO

La Secretaría de Economía y Modernización informa a los contribuyentes que se extendió hasta el 31 de agosto de 2026 la vigencia del Régimen de Regularización Tributaria.

Hasta la mencionada fecha, los vecinos podrán regularizar las deudas vencidas al 31 de marzo de 2026 sobre las tasas, derechos y contribuciones por servicios municipales.

La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses:

70% por pago al contado; 50% en hasta 12 cuotas; 30% en hasta 36 cuotas; con cuotas mínimas de $2.000.

Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de abril hasta la fecha de acogimiento.