SE EXTENDIÓ LA FECHA PARA LA ENTREGA DE OBRAS DEL CONCURSO LITERARIO “HUGO MARIO IANIVELLI”

La Secretaría de Educación y Cultura comunica la extensión del plazo para presentar obras para participar del Concurso Literario Local de Cuento y Poesía «Hugo Mario Ianivelli».

La nueva fecha de cierre del Concurso es el día 24 de julio de 2026.

Para solicitar las Bases o para presentar trabajos, se puede acudir a la Biblioteca «Pablo Minellono» (Av. General Paz esquina Alem, subsuelo), de 8 a 12 y de 15 a 19 horas; o enviar un correo electrónico a bibliotecapmlasflores@gmail.com