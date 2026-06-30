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    Cultura

    SE EXTENDIÓ LA FECHA PARA LA ENTREGA DE OBRAS DEL CONCURSO LITERARIO “HUGO MARIO IANIVELLI”

    La Secretaría de Educación y Cultura comunica la extensión del plazo para presentar obras para participar del Concurso Literario Local de Cuento y Poesía «Hugo Mario Ianivelli».
    La nueva fecha de cierre del Concurso es el día 24 de julio de 2026.
    Para solicitar las Bases o para presentar trabajos, se puede acudir a la Biblioteca «Pablo Minellono» (Av. General Paz esquina Alem, subsuelo), de 8 a 12 y de 15 a 19 horas; o enviar un correo electrónico a bibliotecapmlasflores@gmail.com

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