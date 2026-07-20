Se entregan títulos de formación y capacitación de Directores Técnicos de Fútbol

Desde la Escuela de futbol 232 Serio Checho Batista -centro oficial de formación y capacitación para Directores Técnicos de Fútbol- se informa que este martes 21 de julio se hará entrega de diplomas a un importante número de alumnos florenses que culminan primer, segundo o tercer año del curso de técnico, con diferentes habilitaciones cada uno.
El acto se realizará en el centro Recreativo Municipal Nestor Kirchner a las 19:30 hs.
Primer año: Licencia de infantiles y juveniles
Wendi Molina
Silvio Carpinettii
Patricio Portella
Samuel Macias
Marcelo Abraham
Osvaldo Arrambide
Segundo año. Licencia de primera
Guido Izarriaga
Fabricio Pesch
Enrique Urdaniz
Hernan Carballo
Juan Dupouey
Lucio Lauria
Martin Saurel
Tercer año: licencia pro
Juan Cruz Candina
Valentin Pila
Luciano Bertamino
Juan I. Curuchet