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    Se entregan títulos de formación y capacitación de Directores Técnicos de Fútbol

    Desde la Escuela de futbol 232 Serio Checho Batista -centro oficial de formación y capacitación para Directores Técnicos de Fútbol- se informa que este martes 21 de julio se hará entrega de diplomas a un importante número de alumnos florenses que culminan primer, segundo o tercer año del curso de técnico, con diferentes habilitaciones cada uno.

    El acto se realizará en el centro Recreativo Municipal Nestor Kirchner a  las 19:30 hs.

    Primer año: Licencia de infantiles y juveniles

    Wendi Molina

    Silvio Carpinettii

    Patricio Portella

    Samuel Macias

    Marcelo Abraham

    Osvaldo Arrambide

    Segundo año. Licencia de primera

    Guido Izarriaga

    Fabricio Pesch

    Enrique Urdaniz

    Hernan Carballo

    Juan Dupouey

    Lucio Lauria

    Martin Saurel

    Tercer año: licencia pro

    Juan Cruz Candina

    Valentin Pila

    Luciano Bertamino

    Juan I. Curuchet

     

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