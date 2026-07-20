Se entregan títulos de formación y capacitación de Directores Técnicos de Fútbol

Desde la Escuela de futbol 232 Serio Checho Batista -centro oficial de formación y capacitación para Directores Técnicos de Fútbol- se informa que este martes 21 de julio se hará entrega de diplomas a un importante número de alumnos florenses que culminan primer, segundo o tercer año del curso de técnico, con diferentes habilitaciones cada uno.

El acto se realizará en el centro Recreativo Municipal Nestor Kirchner a las 19:30 hs.

Primer año: Licencia de infantiles y juveniles

Wendi Molina

Silvio Carpinettii

Patricio Portella

Samuel Macias

Marcelo Abraham

Osvaldo Arrambide

Segundo año. Licencia de primera

Guido Izarriaga

Fabricio Pesch

Enrique Urdaniz

Hernan Carballo

Juan Dupouey

Lucio Lauria

Martin Saurel

Tercer año: licencia pro

Juan Cruz Candina

Valentin Pila

Luciano Bertamino

Juan I. Curuchet