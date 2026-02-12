SE DICTARÁ UN TALLER DE LECTOESCRITURA MUSICAL

Los días jueves 19 y 26 de febrero, de 20 a 22 horas en la sede de la Dirección Municipal de Cultura, el profesor Miguel Ángel Polito dictará un taller de Lectoescritura Musical.

La temática que se abordará en el encuentro estará relacionada a los elementos fundamentales del lenguaje musical: reconocimiento de notas en el pentagrama, figuras, compases, claves, silencios y otros conceptos básicos.

También se practicará la escritura musical mediante ejercicios sencillos y progresivos.

El objetivo del taller es que cada participante adquiera las herramientas necesarias para interpretar partituras y para comprender mejor la música que escucha.

Las inscripciones gratuitas para poder formar parte del Taller de Lectoescritura Musical, se realizan al celular 2244-426590.