Desde la Dirección de Servicios Urbanos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se informa a la comunidad que a partir de hoy, jueves 2 de julio se continúa con los Operativos Especiales de Limpieza.

En esta ocasión, el recorrido comprende los Barrios Traut, Obrero, Empleados de Comercio y Casacoop y zonas aledañas.

Se recuerda que, en marco de estos operativos especiales, se realiza recolección de ramas y restos de poda, pasto, hojas, no así sobrantes domiciliarios como muebles, colchones, etcétera.

El operativo se lleva a cabo a partir de las 6 horas.

Se agradece la colaboración de los vecinos, depositando los residuos correspondientes en tiempo y forma para facilitar las tareas del personal municipal.