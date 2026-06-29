Se construye la nueva botera en la laguna

Quienes hayan visitado el Parque plaza Montero los últimos días seguramente vieron que el sector de boxes se está modifcando.

Según información que obtuvo Play Radios, a través de personal del Parque, allí se esta construyendo la nueva botera. Será el lugar de guarda de los botes, kayaks y canoas de la comisión de canotaje Las Flores, ya que además, se acondicionará la nueva bajada a la laguna, de ese lado del parque.

Tambien, al lado de ese espacio, se trasladará la oficina para las pruebas de manejo, dejando habilitados los baños en el lugar anterior.