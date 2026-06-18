Se confirmó la Campana de Cristal Leonística 2026

El Club de Leones anunció la campana de Cristal 2026, el evento tan característico se confirmó y vuelve a realizarse el sábado 29 de agosto en el Teatro Español con la participación de las agrupaciones Danzas urbanas Bailando con el Alma y Centro Cultural El Malacara.

Con la organización y coordinación del Club de Leones, las instituciones participantes ya cuentan con las entradas a la venta a un valor de $15.000.

Sin dudas hay una gran expectativa por esta nueva presentación que promete ser todo un exito como en ediciones anteriores.