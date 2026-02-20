Se aprobó la reforma laboral en Diputados

El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional en la madrugada de este viernes finalmente tuvo su mayoria y se aprobó en la Camara de Diputados con 135 votos a favor, 115 en contra y sin abstenciones.

Se pudo ver en el palco a Karina Milei, Diego Santili y Manuel Adorni festejar esta victoria legislativa que además tuvo un comunicado oficial inmediatamente después que se aprobó:

“La aprobación de esta ley significa creación de empleo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, declaró el Gobierno.

El texto modificado, sin la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades, ahora deberá volver al Senado, donde el oficialismo intentará darle sanción definitiva antes de que Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas.

Minutos antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupó un palco del primer piso junto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli. Fueron ovacionados por los diputados libertarios.