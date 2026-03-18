Se anunció la 1° Feria Provincial de Charcutería Artesanal: será el fin de semana largo de octubre

Desde la municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, en el marco de la 20° edición de Expoagro -la mayor exposición agroindustrial del país que se desarrolló en San Nicolás- en el stand del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, se llevó adelante una reunión con la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Agrario, Carla Seaín, y el funcionario Christian Amarilla, junto a representantes de la Asociación Civil Charcas de Charcuteros Artesanales. En ese marco se presentó oficialmente la iniciativa de realizar la 1a. Feria Provincial de Charcutería Artesanal que tendrá lugar en Las Flores durante el fin de semana largo de octubre.

Además, en dicho stand, se exhibieron productos regionales elaborados en nuestro partido – entre ellos vinos artesanales, cosmética natural y productos de charcutería-.

Esta propuesta busca posicionar a la ciudad como referente provincial en producción artesanal y gastronomía regional, promoviendo el desarrollo de productores locales, el turismo gastronómico y el agregado de valor a las economías regionales.

La participación en la muestra, que dió cita a los principales exponentes de la producción agrícola-ganadera y empresarial del sector, fue la ocasión propicia para realizar reuniones y promocionar nuestra ciudad.

El equipo de la Secretaría junto a su titular, Cristian Chiodini y el director de Desarrollo Agrario, Damián Dulau, trabajó activamente desde el stand institucional y realizó vinculaciones estratégicas.

La Expo reunió más de 700 empresas expositoras y una convocatoria estimada de 200.000 personas, consolidándose como el principal espacio de encuentro del sector. Allí la delegación municipal realizó contactos con empresas y recorridas por distintos stands, promoviendo las oportunidades de inversión del distrito, difundiendo información sobre el Sector Industrial Planificado de Las Flores.