SE ACERCA EL 38° ENCUENTRO DE PAYADORES

Como cada año, el próximo 16 de julio en el marco de los Festejos Patronales del Carmen de Las Flores, se realizará la 38° edición del Encuentro de Payadores “Juan Ramón Aristegui”.

En el salón de calle 25 de Mayo del Centro Tradicionalista La Tacuara actuarán: los payadores Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto, Nicolás Membriani, mientras que Agustín Loyarte se presentará con su folclore tradicional.

También sonará la eximia guitarra de Diego Suárez en un evento que cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura y que tendrá en la conducción a Jimena Pellejero.

Toda la comunidad está invitada a ser parte de la propuesta que se desarrollará desde las 19 horas