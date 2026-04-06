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    Santino Crego en la lista de Estudiantes de La Plata para la Copa Libertadores

    El joven jugador florense Santino Crego, fue incluido en la lista de buena fue dada a conocer por el Club este fin de semana, para disputar la Copa libertadores.

    “El viernes a la mañana me enteré, estoy muy contento por eso. Es increíble, nunca me lo imaginé”, comentó Santino a nuestro medio.

    Crego, con el dorsal número 43, es uno de los más jóvenes que integran la lista Pincha, junto a jugadores de más experiencia. “Es hermoso vivir esto, me llena de orgullo ser uno de los 50 que están en la lista. Disfruto mucho el dia a dia en el club. Y estoy muy agradecido a la familia, los compañeros, al club”, agregó Santino.

    Audio Santino

    El equipo de Alexander Medina debutará en Medellín y buscará avanzar en un exigente Grupo A.  El conjunto platense se prepara para el inicio de la máxima competencia continental por equipos, donde integrará el Grupo A junto a FlamengoCusco FC eIndependiente Medellín; y uno de los datos más destacados es la fuerte identidad formativa del equipo: 34 de los jugadores inscriptos son surgidos en las divisiones juveniles del club y nueve de ellos integran por primera vez una lista de Libertadores. Además, más de la mitad de los inscriptos completó sus estudios en el Bachillerato para Futbolistas de la institución.

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