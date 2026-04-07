Saladillo: se presentó oficialmente la sexta Fiesta de la Galleta de Piso

Se realizó la presentación oficial de la Fiesta de la Galleta de Piso en Saladillo con un acto realizado en la municipalidad de esa ciudad. Las autoridades municipales y representantes de instituciones participantes, anunciaron el programa de actividades para esta sexta edición, que se desarrollará en la plaza principal este sábado 11 y domingo 12 de abril y que tendrá como cierre el show en vivo del cantante Axel.

Destacaron que serán 174 emprendedores durante el fin de semana, además de 20 foodtrucks que también ya están anotados, que se suman a las 30 instituciones locales que van a estar vendiendo sus comidas elaboradas a partir de la galleta de piso, la protagonista de esta fiesta.

Ademas, habrá mucha variedad de géneros musicales en el escenario principal, que se instalará en la esquina de Moreno y San Martín.

El sábado comenzará a las 15:00 con Sembrando Patria, la Agrupación Oscar Domínguez, Bicho e’ Parra, Alturia, Agustina Velasco, Lisandro Domínguez y Mario Fernández. Por otro lado a las 17:00 será el acto de apertura de la fiesta frente al Palacio Municipal.

El domingo comenzará a las 14:30, con una masterclass dictada por un chef frente al Palacio Municipal, y a las 15:00 los shows en el escenario con Luna Negra, La Cuarta Nota, Sincopa, Miriam De Luca, Guadi Midú, y el gran cierre a las 20:00 con el show de Axel.

Los funcionarios resaltaron que 79 músicos aproximadamente estarán participando el sábado y domingo, y además, en el escenario alternativo se presentarán los grupos de baile Miranda Squad, el Grupo Coreográfico Saladillo, El Galpón, New Dance Machine, Danzares, El Irupe, y la agrupación El Olvidao.

Por otro lado, señalaron el enorme trabajo de las 14 panaderías del pueblo, que trabajan desde hace días en la elaboración de las galletas.

“Esto realmente tiene un impacto muy importante a nivel de microeconomía en el pueblo, esto de que los artesanos y emprendedores compran los insumos en comercios locales, después se vende, se compra la galleta de las instituciones. Todos colaboran en esta gran fiesta, y la verdad es que el impacto es muy positivo”, indicó la secretaria de Desarrollo Local, Victoria Irañeta.

La secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez, remarcó que todas las áreas de trabajo de la Municipalidad están y estarán trabajando por el éxito de esta nueva fiesta, cada uno desde su lugar y sus responsabilidades.

“Hemos querido que sea la fiesta que represente a todo Saladillo, es mucho el compromiso y mucha la solidaridad que hay en esta fiesta. Las instituciones que participan lo hacen con una entrega que emociona”, manifestó.

Por último el intendente José Luis Salomón manifestó que de a poco la Fiesta de la Galleta de Piso empieza a ser reconocida como uno de los signos por los que identifican a Saladillo, junto a “Pirincho” Cicaré, el Vasco Olarticoechea y otras cuestiones que “realmente nos ponen muy orgullosos”.

“La Fiesta de la Galleta de Piso es importante y trascendental para nosotros porque la verdad nos representa como emprendedores, como una comunidad emprendedora, inquieta, intensa, que no se queda quieto, como en su momento la familia Onis a través de la paternidad La Estrella lo intentó hacer”, dijo el mandatario recordando el hecho histórico que funda el origen de este evento gastronómico.

“En efecto, es la fiesta del pueblo, la fiesta de cada uno de nosotros. Ninguno se puede querer dueño de esta fiesta, es la fiesta que nos está identificando, que nos muestra como una ciudad pujante, una ciudad que realmente quiere seguir creciendo, y creo que hay que aprovecharlo al máximo”, agregó Salomón, quien hizo extensiva la invitación a todos los saladillenses y a quienes visiten la ciudad a disfrutarla.

Fuente: cnsaladillo.com.ar