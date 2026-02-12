Rogelio Díaz presidente de la Lista de Unidad Partido Justicialista de Las Flores

El PJ Las Flores presentó a través de sus redes la Lista de unidad para la conformación del Consejo del Partido Justicialista de la ciudad Las Flores por el periodo 2026 – 2029.
A continuación todos los nombres:
Presidente: Díaz, Rogelio
Vicepresidente: Silva, Fermina
Sec. General: Bugatti, Federico
Sec. Admin. y de Actas: Pertusi, Ariana
Sec. de Organización: Redolatti, Hugo
Sec. de Form.Política: Suárez, Guillermina
Sec. de Des. Humano: Pellejero, Liliana
Sec. de Relaciones: Felice, Hugo
Sec. de Finanzas: Coda, Maximiliano
Sec. Cultura y Comunic: Muñiz, Fernando
Sec. de la Mujer: Villalón, Vanesa
Sec. A. Gremiales: Falasco, Juan Pablo
Sec. de la Juventud: Giménez, Silveria
Sec. Derechos Humanos: Estabillo, Carla
Sec. Tecnico Profesional: Pesch, Fabricio
Sec. de Discapacidad: Rafeca, Ana
Vocales Congresales Titulares:
Nuñez, Carlos Boggini, Martín
Riquelme, María Elisabeth Bugatti, Cecilia
Pereyra, Martin Congresales Suplentes:
Gioiosa, Zulema Díaz, Rogelio
Curutchet, Juan José Silva, Fermina
Genta, Vanesa
Siri, Emiliano
Confeggi, Joselina