    Rogelio Díaz presidente de la Lista de Unidad Partido Justicialista de Las Flores

    El PJ Las Flores presentó a través de sus redes la Lista de unidad para la conformación del Consejo del Partido Justicialista de la ciudad Las Flores por el periodo 2026 – 2029.
    A continuación todos los nombres:
    Presidente: Díaz, Rogelio
    Vicepresidente: Silva, Fermina
    Sec. General: Bugatti, Federico
    Sec. Admin. y de Actas: Pertusi, Ariana
    Sec. de Organización: Redolatti, Hugo
    Sec. de Form.Política: Suárez, Guillermina
    Sec. de Des. Humano: Pellejero, Liliana
    Sec. de Relaciones: Felice, Hugo
    Sec. de Finanzas: Coda, Maximiliano
    Sec. Cultura y Comunic: Muñiz, Fernando
    Sec. de la Mujer: Villalón, Vanesa
    Sec. A. Gremiales: Falasco, Juan Pablo
    Sec. de la Juventud: Giménez, Silveria
    Sec. Derechos Humanos: Estabillo, Carla
    Sec. Tecnico Profesional: Pesch, Fabricio
    Sec. de Discapacidad: Rafeca, Ana
    Vocales                                                                                                      Congresales Titulares:
    Nuñez, Carlos                                                                                    Boggini, Martín
    Riquelme, María Elisabeth                                                            Bugatti, Cecilia
    Pereyra, Martin                                                                                Congresales Suplentes:
    Gioiosa, Zulema                                                                               Díaz, Rogelio
    Curutchet, Juan José                                                                      Silva, Fermina
    Genta, Vanesa
    Siri, Emiliano
    Confeggi, Joselina
