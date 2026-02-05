Rodrigo Berte, sec. de Cultura de Gral Belgrano, sobre el Festival Mayor de Tango y Folklore: «Es muy importante generar estos eventos»

General Belgrano se prepara para la 33° edición del Festival Mayor de Tango y Folklore, evento tradicional que invita a pasar el fin de semana largo de carnaval con música, danza y diversas actividades culturales gratuitas.

Desde el sábado 14 al martes 17 de febrero la programación incluye la presentación de artistas locales y reconocidos talentos, “además un sector de juegos infantiles, emprendedores, artesanos, patio cervecero, gastronómico y puestos de comida sin gluten en el predio, eso todo el fin de semana”, contó a Play Radios el Secretario de Cultura, Deportes y Educación Rodrigo Berte.

El sábado y domingo con el Festival de Tango y Folklore, lunes de carnaval y martes el megatropical.

El sabado 14 el espectáculo destacado será de la mano de Leandro Lovato y Natalia Pastorutti. El domingo 15, el tango en su máxima expresión con Mora Godoy y su espectáculo, y la voz de Maggie Cullen.

Mientras el lunes 16 la noche del carnaval tendrá la fiesta de la espuma y para cerrar la música de La nueva luna del Chino. El martes 17, en el megatropical, además de los artistas locales el cierre con Amar Azul.

Berte recordó que, como todos los años, al finalizar el festival mayor se hacen las peñas –sábado y domingo- “pero este año agregamos el viernes que será desde las 21 hs, por el éxito que han tenido las peñas en otras ediciones. Esto fue consensuado en conjunto con los centros culturales que tienen las cantinas ahí”.

El lugar es la plaza 1 de agosto y el comienzo está estipulado para las 21 hs, todo con entrada gratis. “Para el festival se vende una platea a $20.000 para el que desee estar adelante, la venta online es por plateauno ticket”, agregó el secretario.

La vecina ciudad ofrecerá cuatro noches de música, danza y actividades culturales gratuitas, ideal para disfrutar de un fin de semana largo, cerca, con la familia y con variedad de espectáculos. “Es muy importante generar estos eventos para nosotros y para el todo el distrito, porque es una movida cultural interesante y mueve un montón el turismo”, señaló Berte.

