Ritondo apoyará a Santilli en provincia para derrotar al kirchnerismo

Tras el acto del PRO en Parque Norte, el diputado nacional Cristian Ritondo reafirmó que su espacio competirá junto a La Libertad Avanza en PBA. Y sostuvo que la unidad es clave para enfrentar al peronismo y fue categórico: “No hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo”.

También hizo referencia al acuerdo interno que lo llevó a presidir el PRO bonaerense y que incluyó el respaldo a una eventual candidatura de Diego Santilli a la gobernación. “El acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lo hice con Karina (Milei) y con todo el equipo, para nosotros fue un muy buen acuerdo”, señaló.

En la misma línea, ratificó su apoyo al actual diputado: “Para mí, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo porque creo que no solamente por una vez hacer una buena elección, sino porque tiene la experiencia y la capacidad de gestión que ya demostró”.

Las definiciones llegan tras la reaparición pública de Mauricio Macri y en medio de tensiones internas dentro del espacio, donde conviven distintos sectores y estrategias de cara a 2027.

Además, el escenario incluye la influencia del armado libertario en la Provincia, con la participación de figuras cercanas a Javier Milei en la definición de candidaturas.

Con este posicionamiento, Ritondo buscó ordenar la estrategia del PRO bonaerense y consolidar un frente común con los libertarios para la próxima disputa electoral.