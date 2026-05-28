Renovación de autoridades en la FEB: la florense Fabiana Caputo integra el Consejo Directivo

En el último congreso eleccionario realizado dias pasados en la ciudad de La Plata, se eligieron las nuevas autoridades de la Federación de Educadores Bonaerenses. Liliana Olivera continuará en la presidencia de la institución acompañada por Ezequiel Majul como vicepresidente por los próximos cuatro años. Además, Santiago Gómez como secretario y Nadia Malvestiti como tesorera.

Dentro del Consejo Directivo de la FEB fue elegida Fabiana Caputo de Las Flores, quien asumió junto a Maximiliano Giménez (Presidente Perón), Claudia Blanco (Arrecifes), Verónica Mellado (General Pinto), Mercedes Maestrutti (Nueve de Julio) y Andrea Brunatti (Mar Chiquita).

“Este triunfo de la unidad y el trabajo conjunto continuarán siendo nuestro impulso para seguir recorriendo los distritos, hablar con cada docente en su lugar de trabajo y enfrentar los nuevos desafíos que tenemos por delante”, aseguró la presidente de la FEB.

Elecciones en el SUTEBA: Maria Laura Torre es la nueva secretaria general y reemplaza a Baradel El sindicato de docentes SUTEBA hizo elecciones, tambien este mes en toda la provincia de Buenos Aires para renovar sus autoridades. La Junta Electoral del gremio informó que la Celeste-Violeta obtuvo el 76% de los votos a nivel provincial. De esta manera, María Laura Torre es la nueva secretaria general del SUTEBA y toma el cargo que deja Roberto Baradel después de décadas de conducción. En Las Flores, fue electa la lista celeste con Cecilia Sabathie como Secretaria General y Claudia Cabrera como secretaria Adjunta.