REINAUGURACIÓN DE LA ESCUELA 13 DE PARDO EN EL INICIO DEL CICLO LECTIVO

Pasado el mediodía del miércoles, en la sede de la Escuela Primaria N° 13 “Juan Bautista Bioy” de la localidad rural de Pardo, dio comienzo el Ciclo Lectivo 2026 en una ceremonia sentida, cargada de emociones y en la que autoridades educativas y municipales dejaron inauguradas las obras de remodelación del establecimiento.

Luego del izamiento de la enseña patria en el mástil ubicado en el frente del edificio y de la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, los directivos reflejaron el significado que la educación pública tiene para el desarrollo de los niños y jóvenes del paraje.

En su alocución, la Directora de la Escuela, Patricia Pellejero, manifestó que, a pesar de los contratiempos surgidos, se pudo llegar a finalizar una obra muy esperada por los docentes, alumnos y la comunidad de Pardo. Por esta razón agradeció a todos los que hicieron posible el ansiado logro.

Por su parte, Marcela Ferrari, Inspectora Jefa Distrital de Educación, subrayó la importancia y el compromiso de las autoridades educativas, municipales y del gobierno de la provincia de Buenos Aires que, a través del programa “Escuelas en obra”, financió este proyecto concluido.

José Cagigas, Director de la Escuela Agraria de Las Flores – entidad que en la Escuela N° 13 funciona con un anexo educativo que empalma el paso de los alumnos de la escuela del primario al secundario – también se encargó de valorar todo el esfuerzo hecho para esta feliz realización.

El intendente Fabián Blanstein, en sus emotivas expresiones, revalorizó de manera significativa todo el trabajo hecho en conjunto para llegar a esta reinaguración edilicia que dejó al histórico edificio escolar en magníficas condiciones para poder ser disfrutado por alumnos, docentes y auxiliares que trabajan en el lugar.

El jefe comunal reconoció también a la empresa saladillense Constructora Nusenger S.A. por su dedicación para terminar la obra donde, según lo vertido por el intendente municipal, el valor humano de los operarios fue un aporte valioso para la culminación de la obra.

En el final, tras el cierre del acto formal, se invitó a todos a recorrer las flamantes instalaciones y a compartir un ágape donde reinaron los buenos momentos y la camaradería.

Es importante destacar que además de las antes mencionadas autoridades, entre los presentes estuvieron: consejeros escolares, funcionarios del Ejecutivo Municipal; el delegado de Pardo, Lisandro Paggi; familiares de los alumnos y vecinos de la comunidad.