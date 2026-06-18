Refuerzo de las medidas de prevención ante el registro de casos de triquinosis

SENASA recuerda la importancia de adoptar medidas frente a la enfermedad que puede transmitirse a través del consumo de carne de cerdo o productos derivados.

Con la llegada de los meses más fríos, comienza también el período del año en el que históricamente aumenta el riesgo de transmisión de la triquinosis, debido a la elaboración y consumo de chacinados, embutidos y salazones de producción casera o adquiridos en circuitos informales.

En este contexto, distintas provincias han registrado focos de esta enfermedad parasitaria, con impacto en la salud pública. Frente a esta situación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) refuerza en todo el país las acciones de control, vigilancia sanitaria, prevención y capacitación, con el objetivo de reducir los riesgos para las personas y promover la producción y el consumo seguro de alimentos.

Recientemente, Buenos Aires y Neuquén notificaron al organismo sanitario nacional resultados positivos en muestras de carne porcina analizadas mediante la técnica de Digestión Artificial. En ambos casos, se intervino de manera inmediata en los establecimientos de origen de los animales, donde se realizaron controles de stock y muestreos serológicos sobre los ejemplares reproductores mediante la técnica ELISA, con el fin de detectar anticuerpos específicos contra las larvas de Trichinella spp. Cabe aclarar que los animales que no se someten a la serología son enviados a faena controlada.

San Luis, por su parte, registró un brote en humanos asociado al consumo de productos porcinos contaminados, obtenidos en un local próximo a una ruta que contaba con producción propia de animales. A partir de la intervención del SENASA, se llevaron adelante los muestreos serológicos correspondientes para la aplicación de la técnica ELISA.

En Chubut y Santa Cruz, se notificaron casos de triquinosis en personas ante las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. Por el momento, las investigaciones realizadas junto a los organismos provinciales y municipales continúan en curso, con el objetivo de determinar el origen de los animales involucrados y determinar las acciones de saneamiento.