Recorridas y «jornadas de escucha» del radicalismo bonaerense

En continuidad con el encuentro realizado en Saladillo bajo el lema “Pensar el presente y construir el futuro”, el sector del radicalismo bonaerense encabezados por Miguel Fernández, Alejandra Lorden y Valentín Miranda llevó adelante el pasado fin de semana una serie de jornadas de escucha activa en distintos puntos del territorio provincial, en una estrategia orientada a relevar demandas sociales de primera mano.

La iniciativa se desplegó de manera simultánea en varios distritos y contó con la participación de intendentes, legisladores provinciales y nacionales, junto a militantes del espacio. El objetivo central fue establecer contacto directo con distintos sectores de la comunidad, a través de reuniones con comerciantes, emprendedores, representantes de instituciones y vecinos.

Durante las recorridas, los dirigentes recogieron una serie de preocupaciones que se repiten a lo largo de la provincia. Entre los principales reclamos aparecen la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de empleo, los problemas de seguridad, las dificultades en el sistema educativo y el acceso a la salud.

Desde el espacio señalaron que esta dinámica forma parte de una construcción política basada en la cercanía y el diálogo territorial. “No se trata de discursos, sino de escuchar, entender y construir propuestas desde la realidad cotidiana de los bonaerenses”, expresaron.

En ese sentido, destacaron que las jornadas permitieron avanzar en un diagnóstico común de la situación en la provincia, a partir de problemáticas que atraviesan a distintos municipios. Ese relevamiento, indicaron, servirá como base para el diseño de políticas públicas con enfoque territorial y respuestas concretas.

De hecho, en sus redes sociales, el diputado Miranda expresó: «Mientras algunos convierten todo en un Boca–River, la Provincia y el País atraviesan una situación crítica. Cansados de un lado y del otro.Mucho relato y pocas soluciones, demasiado ruido y pocas respuestas. Salimos a escuchar en distintos puntos de la Provincia a los que realmente están pagando el costo. Porque el presente no es un partido de futbol. La realidad es más compleja, más urgente. Y no se cambia desde la tribuna. Se entiende en la calle».

Con estas actividades, el radicalismo bonaerense busca consolidar una presencia activa en los distritos y posicionarse como una alternativa política que articule sus propuestas desde el contacto directo con la ciudadanía y el conocimiento de las realidades locales.