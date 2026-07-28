Reconocimiento, recuerdos y homenajes en el acto por los 29 años del monolito de la memoria

Este lunes se cumplieron 29 años de la inauguración del monolito de la memoria que recuerda a los seis florenses desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

En un acto junto al monumento, ubicado en Plaza Mitre corazón de la ciudad, se pronunciaron palabras en homenaje y recuerdo a Ruben Villeres, Carlos De la Riva, Miguel Ángel Gradaschi, Carlos Alberto Labolita, Paulo Nazaro y Graciela Folini. La jornada fue organizada por la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores, y tuvo además un reconocimiento al escritor azuleño, Jorge Meza con la entrega del decreto donde se declara de interés legislativo y educativo a su último libro “Desde las sombras del tiempo”.

La concejal Ariana Pertusi junto al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz hicieron entrega del decreto al escritor, destacando la importancia de tener plasmado en un libro el desarrollo del megajuicio por delitos de lesa humanidad en el centro de la provincia de Buenos Aires. La necesidad de tener parte de nuestra historia reciente, contada por quienes aún tienen esa herida abierta, para conservar esa memoria y fortalecer nuestro futuro. “Fue un decreto votado de forma unánime y eso es una señal más que importante para seguir sosteniendo la memoria, la verdad, la justicia y la democracia siempre”, expresó la concejal,

Posteriormente Maria Inés Labolita recordó cómo nació el monolito de la memoria, hace 29 años, donde se buscó este lugar con el propósito de estar en un espacio público, donde interpele a cada persona, y forme parte de la vida cotidiana. “Y así recordar que el terrorismo de estado no fue una cosa lejana, sino una tragedia que también atravesó a nuestra comunidad”.(…)“Desde entonces, el monolito se convirtió en el lugar donde cada año nos reunimos para recordar a estos 6 florenses desaparecidos, abrazar a sus familias y renovar un compromiso que trasciende las generaciones”.

También hubo micrófono abierto donde Javier Felice, representante de SUTEBA, estudiantes de la carrera del profesorado de historia del IFDyT 152, y el profesor Fabian Pallero, hicieron uso de la palabra y se expresaron en esta fecha tan significativa.

En el final, se descubrieron 6 placas conmemorativas, en el boulevard de Av. Camen, junto a los seis árboles que fueron plantados en el aniversario pasado y se invitó a los presentes a compartir en el lugar, la muestra de fotos de Rocío Joanteguy.

Estuvieron presentes autoridades municipales, encabezados por el intendente Blanstein, concejales, integrantes de la comisión de Familiares y Amigos de los desaparecidos…alumnos y vecinos.

Palabras Maria Ines Labolita