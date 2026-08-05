RECOMENDACIONES PARA LA FAENA DE CERDOS DESTINADOS A CONSUMO PROPIO

Desde la Municipalidad, en conjunto con SENASA, se recuerda a los vecinos y productores que realizan la faena de cerdos para consumo propio, la importancia de cumplir con las recomendaciones sanitarias para prevenir la triquinosis, una enfermedad grave pero 100 % prevenible.

Es indispensable realizar el análisis de triquinosis a todos y cada uno de los cerdos faenados. El diagnóstico debe efectuarse por cada animal, ya que es la única manera de garantizar que la carne sea apta para el consumo.

Asimismo, es fundamental realizar el correcto manejo y envío de las muestras. La muestra debe consistir en una porción de diafragma (entraña) y nunca debe congelarse, ya que esto dificulta la realización del diagnóstico. Si no puede entregarse el mismo día de la faena, debe conservarse refrigerada en la heladera hasta el momento de su entrega.

Desde el Municipio se recuerda que analizar cada animal y entregar correctamente la muestra, constituye la principal medida de prevención para proteger la salud de las familias y de toda la comunidad.