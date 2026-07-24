Rauch: la Fiesta Nacional del Ave de Raza tendrá como artistas centrales a Matías Valdez y Callejero Fino

Si bien no se anunció de forma oficial, la Fiesta Nacional del Ave de Raza que se realiza en Rauch, este año en su 27°edición, tendrá como espectáculos principales a Matías Valdez y Callejero Fino.

La organización tiene todo listo para la próxima edición del evento, que se desarrollará en el playón del Polideportivo Municipal y ofrecerá una variada programación durante cuatro jornadas.

Del 6 al 13 de septiembre de 2026, Rauch invita a esta gran fiesta característica de la región que iniciará el domingo 6 con el encendido de la llama votiva y la presentación oficial de 13 postulantes. Seguirá con distintas actividades, el jueves 10, con una noche dedicada a la música a cargo de DJ’s. El viernes continuará la propuesta con otra jornada musical, también animada por DJ’s.

El plato fuerte llegará el sábado, cuando subirían al escenario Matías Valdez y Callejero Fino.

En tanto, el domingo se llevará a cabo la tradicional elección de las nuevas embajadoras, durante una velada que será gratuita y con la actuación –al menos hasta ahora- de artistas locales.

Fuente: lanuevaverdadderauch.ar