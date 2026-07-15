PUNTO DIGITAL: ENCUENTRO EN EL MARCO DEL DÍA DE LA AMISTAD

En una era atravesada por las pantallas, reencontrarnos tiene un valor especial. Por eso, desde Punto Digital invitamos a ex alumnos/as que han participado en nuestras capacitaciones, para compartir una jornada de reflexiones sobre la amistad y la virtualidad.

Será el lunes 20 de julio, de 9 a 10 horas, en el espacio de Punto Digital (Alem y Av. Gral. paz, subsuelo).

En la jornada, debatiremos sobre la amistad y el uso de las redes sociales, los vínculos virtuales y presenciales, los contactos y seguidores, además de las respuestas inmediatas en un contexto tecnológico que avanza cada vez más rápido.

Los interesados pueden comunicarse al 2244-463244 para confirmar su presencia. ¡Los esperamos!