PUNTAPIÉ INICIAL Y COMIENZO DE LA COPA NACIONAL DE FUTBOL INFANTIL TINO COSTA HOMENAJE A “MINGO” ANGELELLO

Hoy a las 14 horas en el estadio del Centro de Educación Física N° 6, dará comienzo de manera oficial la 2ª edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino” Costa que, en esta oportunidad, se destaca por su homenaje a la figura del ex futbolista profesional florense Cesar “Mingo” Angelello.

Tino y Mingo serán los encargados de dar el puntapié inicial de un torneo que promete ser espectacular debido a la gran cantidad de equipos participantes en tres categorías: la 2014 central y las conexas 2012 y 2016.

Luego del acto formal de apertura futbolística, donde los mencionados protagonistas estarán junto al intendente municipal Fabián Blanstein y demás autoridades municipales, Boca Junior y Vélez Sarfield, los dos equipos de la Capital Federal, jugarán por la Zona 1 el partido inaugural del campeonato.

El torneo, organizado por la Municipalidad de Las Flores, organismo estatal que estará acompañado en la organización por colaboradores de instituciones deportivas, educativas y sociales de nuestra comunidad, en lo futbolístico tendrá su continuidad mañana sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de febrero.

La programación incluye partidos, de manera simultánea, en los tres estadios asignados: CEF N° 6, Ferrocarril Roca y Juventud Unida.