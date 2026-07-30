Proyecto Infinito invita a la charla del periodista Matías Moscoso en el Club Avellaneda

Proyecto Infinito y el Club A. Avellaneda invitan a una charla abierta sobre medios, redes, noticias y la manera en que construimos nuestra mirada sobre la realidad.

El encuentro será en la sede del club, Las Heras 221, el viernes 7 de agosto a las 19 horas.

En un tiempo en el que las noticias circulan a toda velocidad, las redes sociales multiplican voces y contenidos y todos pueden informar, opinar y compartir desde sus teléfonos, surge una pregunta necesaria: ¿Estamos realmente más informados o simplemente más expuestos a la información?

A partir de la presentación de Chanchos en la ruta, la primera novela del periodista y escritor platense Matías Moscoso, Proyecto Infinito propone un encuentro abierto a la comunidad para conversar sobre los cambios que atraviesan hoy la comunicación, el periodismo y nuestra forma de consumir noticias.

Chanchos en la ruta narra la historia de Rafael Ringuelet, un periodista que atraviesa un profundo desencanto frente a la transformación de una profesión que alguna vez lo apasionó.

La charla contará con la participación de Matías Moscoso, Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y periodista con más de quince años de experiencia en medios.

Actualmente trabaja en el portal 0221.com.ar, donde realiza investigaciones y crónicas sobre la historia, los personajes y los lugares tradicionales de La Plata.

La actividad es abierta a toda la comunidad. Está dirigida a estudiantes, docentes, periodistas, comunicadores, instituciones, organizaciones, dirigentes y a todas las personas interesadas en reflexionar sobre cómo nos informamos y qué hacemos con la información que recibimos.