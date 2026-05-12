Protección Ciudadana informa sobre hechos de seguridad ocurridos en los últimos días

La Dirección Gral. De Protección Ciudadana de la ciudad de Las Flores informa sobre los hechos acontecidos en materia de Seguridad:

RECUPERAN EN FORMOSA CAMIONETA ROBADA EN LAS FLORES

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Las Flores informa que, con fecha 06 de mayo del corriente año, se tomó conocimiento sobre la sustracción de una camioneta marca Toyota Hilux, color roja, dominio EA419CW, la cual se hallaba estacionada en la vía pública sobre calle Harosteguy entre Av. Avellaneda y Cisneros, propiedad de un ciudadano de nuestra ciudad.

El hecho fue caratulado como “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”, estableciéndose que el ilícito habría ocurrido entre las 00:00 y las 07:25 horas del mismo día.

A raíz del hecho, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal Las Flores llevó adelante diversas tareas investigativas, pudiendo establecer que el rodado sustraído habría sido captado por una organización dedicada al robo de vehículos, la cual habría operado anteriormente en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Roque Pérez, General Belgrano, Saladillo, Lobos y Pergamino.

En consecuencia, se emitió alerta a nivel nacional con los datos identificatorios del vehículo sustraído, lográndose posteriormente su detección en el marco de un operativo policial desarrollado en la Provincia de Formosa, donde personal de Seguridad Vial intentó interceptar dos camionetas que circulaban evadiendo controles sobre Ruta Nacional N° 9.

Al advertir la presencia policial, ambos vehículos aceleraron su marcha, iniciándose una persecución controlada. Mientras una camioneta Volkswagen Amarok logró darse a la fuga, la Toyota Hilux retomó por Ruta Provincial N° 6, donde su conductor perdió el control del rodado, provocando el despiste y posterior vuelco del vehículo en una zona de monte.

Tras abandonar la camioneta, el sujeto escapó a pie aprovechando la vegetación del lugar, siendo posteriormente aprehendido por personal policial de aquella provincia.

Asimismo, durante las pericias realizadas por Policía Científica se constató que el vehículo circulaba con una patente colocada que no correspondía al rodado. Tras verificarse la numeración de motor y chasis mediante los sistemas informáticos policiales, se confirmó que se trataba de la camioneta Toyota Hilux dominio EA419CW, sustraída en la ciudad de Las Flores y con pedido de secuestro activo desde el pasado 6 de mayo.

La camioneta permanece actualmente secuestrada en la localidad de Riacho He Hé, Provincia de Formosa, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.

SECUESTRAN VEHÍCULO CON DOCUMENTACIÓN Y NUMERACIÓN PRESUNTAMENTE APÓCRIFAS EN LAS FLORES

La Jefatura de Policía Comunal Las Flores informa que, con fecha 05 de mayo del corriente año, personal policial procedió al secuestro de un automóvil marca Mercedes Benz, modelo C250, dominio AB567DP, en el marco de una investigación por una presunta infracción a los artículos 289 inciso 3° y 292 del Código Penal.

Durante las actuaciones llevadas adelante, se constató que el rodado presentaría irregularidades en la base de numeración del motor, como así también en la cédula de identificación del automotor, elementos que serían presuntamente apócrifos.

En consecuencia, se dio intervención a la Ayudantía Fiscal de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul, disponiéndose la realización de las pericias correspondientes, recepción de testimonios y demás diligencias de rigor a fin de establecer la procedencia del vehículo y determinar eventuales responsabilidades penales.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales.

INFRACCIONAN A CONDUCTOR POR CIRCULAR EN ESTADO DE EBRIEDAD DURANTE OPERATIVO PREVENTIVO

La Jefatura de Policía Comunal Las Flores informa que, con fecha 10 de mayo del corriente año, en el marco de los operativos de prevención de ilícitos bajo la modalidad “motochorros”, personal policial procedió a labrar un acta de infracción por presunta infracción al artículo 48 inciso “A” de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Venancio Paz y Los Reseros de esta ciudad, donde se identificó al ciudadano quien circulaba a bordo de un vehículo marca Peugeot 408, dominio KVS-544, constatándose que lo hacía en estado de ebriedad.

En consecuencia, se labró el acta de infracción y se procedió al secuestro del vehículo, el cual quedó alojado en el depósito municipal, con intervención del Juzgado de Faltas de Las Flores, a cargo del Dr. Marcelo Genusso.

INVESTIGAN AGRESIÓN FÍSICA OCURRIDA EN LA VÍA PÚBLICA.

La Jefatura de Policía Comunal Las Flores informa que, con fecha 09 de mayo del corriente año, se iniciaron actuaciones caratuladas “Lesiones leves”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de calle Pueyrredón entre Avenida San Martín y Avenida Carmen de esta ciudad, donde una joven mayor de edad, denunció haber sido agredida físicamente por cuatro mujeres también mayores de edad.

A raíz del episodio, la denunciante fue examinada por personal médico, extendiéndose el correspondiente informe de lesiones, donde se constataron hematoma en la frente, hematoma en el puente nasal, eritemas en mejillas y excoriaciones en ambas manos.

Asimismo, la víctima solicitó medidas de protección, continuándose con las actuaciones judiciales de rigor a fin de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR EL ROBO CALIFICADO SUFRIDO POR UN COMERCIANTE DE LAS FLORES.

Ampliando sobre el hecho ocurrido con fecha 07 de mayo del corriente año, se iniciaron actuaciones caratuladas “Robo calificado”, a raíz de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada en calle Sordeaux al 600 de esta ciudad. En relación al presente hecho, que resulta de público conocimiento en nuestra comunidad, personal de la SubDDI Las Flores, en forma conjunta con efectivos de la Estación de Policía Comunal, se encuentra abocado al desarrollo de intensas tareas investigativas.

En el marco de la investigación se han llevado adelante diversas diligencias judiciales orientadas a determinar la autoría del ilícito, las cuales han arrojado resultados positivos para la causa. No obstante, y en virtud del avance de las actuaciones, la información obtenida se mantiene bajo estricta reserva judicial. La investigación continúa en curso, no descartándose nuevas medidas en las próximas horas.

ESCLARECEN HECHO DE HURTO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO OCURRIDO EN LAS FLORES.

La Estación de Policía Comunal Las Flores informa que, con fecha 04 de mayo del corriente año, se iniciaron actuaciones caratuladas “Hurto agravado por escalamiento”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, perteneciente al Departamento Judicial Azul.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en el Barrio Empleados de Comercio, en inmediaciones de calles Sarmiento y Almada de esta ciudad, donde una ciudadana denunció que autores ignorados, previo escalar una medianera e ingresar al domicilio, sustrajeron una suma aproximada de ocho mil pesos argentinos ($8.000).

La vivienda contaba con cámaras de seguridad, no así con sistema de alarma, iniciándose inmediatamente tareas investigativas por parte del Gabinete Técnico Operativo (GTO), con colaboración del Centro de Monitoreo y personal de la SubDDI Las Flores.

En el marco de la investigación vinculada al hecho, se llevaron adelante nuevas tareas investigativas que derivaron en la realización de un allanamiento en un inmueble de este medio, donde se procedió al secuestro de elementos relacionados con la presente causa, notificándose asimismo a una persona de sexo femenino de la formación de causa en su contra.

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS Y CONTROLES VEHICULARES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Las Flores informa que continúan desarrollándose en distintos puntos de la ciudad operativos de control vehicular y de prevención de ilícitos, procedimientos que son llevados adelante de manera conjunta entre personal policial y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal.

En el marco de dichos dispositivos de seguridad y control vehicular, durante el mes de mayo se labraron un total de 32 actas de infracción por distintas transgresiones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, procediéndose además al secuestro de cuatro motocicletas por diversas irregularidades detectadas durante los procedimientos.