PROPUESTA DE TEATRO DEL BORDE PARA VACACIONES DE INVIERNO

𝘽𝙀𝘼𝙏𝙍𝙄𝙕 𝙁𝘼𝙍𝙁𝘼𝙍𝙀́, 𝙑𝙄𝙇𝙇𝘼𝙉𝘼 𝘼 𝙇𝘼 𝙑𝙄𝙎𝙏𝘼
Dirigida a todo público, a partir de los 5 años, llega al Espacio Teatral Del Borde una divertidísima comedia 𝘽𝙚𝙖𝙩𝙧𝙞𝙯 𝙁𝙖𝙧𝙜𝙖𝙧𝙚́, 𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖𝙣𝙖 𝙖 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙨𝙩𝙖, protagonizada por Julia Esquibel y con dirección de Esteban Argonz, quienes, junto a Catalina Landívar son también autores del texto original.
𝘉𝘦𝘢𝘵𝘳𝘪𝘻 𝘍𝘢𝘳𝘧𝘢𝘳𝘦́ 𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢 𝘢𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘲𝘶𝘪𝘭𝘰 𝘱𝘶𝘦𝘣𝘭𝘰 𝘥𝘦 𝘋𝘰𝘴 𝘈𝘭𝘮𝘦𝘯𝘥𝘳𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘣𝘳𝘪𝘳 𝘴𝘶 𝘨𝘳𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘭𝘶𝘲𝘶𝘦𝘳𝘪́𝘢. 𝘛𝘰𝘥𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘤𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘤𝘵𝘰: 𝘦𝘭 𝘱𝘶𝘦𝘣𝘭𝘰 𝘭𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘳𝘢, 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘴𝘦 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯 𝘺 𝘴𝘶 𝘧𝘢𝘮𝘢 𝘤𝘳𝘦𝘤𝘦 𝘥𝘪́𝘢 𝘢 𝘥𝘪́𝘢. 𝘌𝘯 𝘴𝘶 𝘱𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯̃𝘰 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰, 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘧𝘳𝘢𝘴𝘤𝘰𝘴 𝘺 𝘧𝘭𝘰𝘳𝘦𝘴, 𝘉𝘦𝘢𝘵𝘳𝘪𝘻 𝘤𝘳𝘦𝘢 𝘧𝘰́𝘳𝘮𝘶𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘰𝘨𝘳𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘣𝘳𝘪𝘭𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘤𝘵𝘰. 𝘗𝘦𝘳𝘰, 𝘤𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘨𝘰 𝘦𝘮𝘱𝘪𝘦𝘻𝘢 𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘦𝘪𝘯𝘢𝘳 𝘴𝘶𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘴, 𝘉𝘦𝘢𝘵𝘳𝘪𝘻 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘶𝘣𝘳𝘪𝘳𝘢́ 𝘲𝘶𝘦 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘭𝘰𝘴 𝘴𝘶𝘦𝘯̃𝘰𝘴 𝘮𝘢́𝘴 𝘣𝘳𝘪𝘭𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘯𝘳𝘦𝘥𝘢𝘳𝘴𝘦.
La función será el próximo 𝗺𝗶𝗲́𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟳 𝗛𝘀., con una entrada general de $ 15000 (Anticipadas: 1 x $ 13000 ó 2 x $ 25000).
Reservas al: 2244 475510.
Una excelente oportunidad para que los más pequeños disfruten de una propuesta de arte independiente y de gran calidad.
El Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores) cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.