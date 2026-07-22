PROGRAMA UBA XXI: INSCRIPCIÓN PARA ADELANTAR MATERIAS DURANTE EL SECUNDARIO

La Secretaría de Educación y Cultura informa que hasta el 26 de julio se encuentra abierta la inscripción a la materia del 2º cuatrimestre del Programa UBA XXI.

En la sede de Las Flores puede cursarse Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE), que es una de las materias que deben aprobar los interesados en cursar alguna carrera en la Universidad de Buenos Aires.

El programa UBA XXI permite adelantar algunas materias durante los dos últimos años del Secundario, cursando las tutorías en nuestra ciudad.

Para la inscripción los interesados deben ingresar al sitio web ubaxxi.uba.ar/inscripciones

Por informes dirigirse a la Secretaría de Educación y Cultura en Av. Gral. Paz y Alem, 1er. piso; WhatsApp 2244-464216; mail educacion@lasflores.gob.ar