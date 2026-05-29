PROGRAMA MUNICIPAL “TU HUERTA”: YA SE ENTREGARON MÁS DE 130 KITS DE SEMILLAS DE ESTACIÓN

La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que, en el marco del Programa Municipal “Tu Huerta”, durante esta campaña ya se entregaron más de 130 kits con semillas de estación destinadas a familias y vecinos de la comunidad florense.

La iniciativa tiene como objetivo promover la producción de huertas familiares, fomentando la alimentación saludable, el autoconsumo y el fortalecimiento de prácticas sustentables en los hogares del distrito.

Asimismo, se comunica que actualmente el único punto de entrega disponible para retirar las semillas es el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, ubicado en calle 25 de Mayo y Av. Del Oeste.

Desde el Municipio se continúa acompañando este tipo de programas que incentivan la producción local y el desarrollo de huertas en cada hogar florense.