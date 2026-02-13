PROGRAMA FUERZA SOLIDARIA: ACCESO A FINANCIAMIENTOS DESTINADOS A ENTIDADES SOCIALES DE LAS FLORES 

En la mañana de ayer se realizó en nuestra ciudad un Encuentro Informativo del Programa Fuerza Solidaria.

La jornada se llevó a cabo con el objetivo de marcar una agenda común entre las distintas instituciones y organizaciones sociales (deportivas, de fomento, cooperativas, asociaciones civiles, etcétera), las autoridades y demás actores para el acceso a distintos préstamos con tasas bajas que permitan ser de gran beneficio para los proyectos que cada una de las instituciones desee realizar (de infraestructura, financiamiento de capital de trabajo, equipamiento, maquinarias y más).

Está iniciativa se implementa en Las Flores a partir de la relación entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Desarrollo Humano de este Municipio.

En marco del encuentro, el intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, recibieron al presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo; a su gerente, Diego Gojzman y al director de Articulación Regional del mencionado Ministerio, Diego Ginestra.

El jefe comunal agradeció la llegada de las autoridades a nuestra ciudad, las gestiones realizadas por el equipo de gestión municipal para concretarlo e incentivó a todas las entidades sociales a consultar para ser parte del Programa.

Durante la jornada también se realizó una recorrida por la Cooperativa de Electricidad y otros lugares que son factibles de recibir esta ayuda.