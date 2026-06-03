PROGRAMA ESPECIAL EN PLAY RADIOS POR EL DÍA DEL PERIODISTA

Este sábado 6 de junio, en la antesala del Día del Periodista -que se celebra el domingo 7-, Play Radios prepara un programa especial para conmemorar esta fecha tan importante para nosotros.

Desde las 9 de la mañana, Flavio Pérez y Julio González Canú conducirán un mano a mano cargado de actualidad, música, mensajes de oyentes y buena energía. Será un programa distendido pensado para celebrar la labor de los trabajadores de prensa que se extenderá hasta las 13 horas.

La emisión contará además con la participación de colegas del medio, quienes enviarán sus salutaciones en el marco de esta fecha tan significativa para el periodismo local.

Desde Play Radios los invitamos a sintonizar la 107.7 este sábado de 9 a 13 hs y compartir una mañana diferente, celebrando la tarea de quienes día a día informan a la ciudad.