La Secretaría de Educación y Cultura invita a los alumno/as que cursan el último año de la Educación Secundaria a participar del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional, que permitirá la reflexión sobre el proyecto de vida, al finalizar la escolaridad obligatoria.

El programa está destinado a orientar en la elección de carreras y brindar herramientas para el desarrollo autónomo del alumno/a al culminar esta etapa educativa.

A través de este proceso se propone trabajar juntos para que los alumno/as puedan descubrir sus intereses, objetivos, habilidades y capacidades; los cuales son el punto de partida en la elección de la profesión u ocupación.

Se realizará los días miércoles a las 18:30 horas, en el aula 1 de la Secretaría de Educación.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/jScC94HoD8oSrWP9A. Los cupos son limitados.

Las profesionales a cargo del dictado son la Psicóloga Victoria Muñoz y las Psicopedagogas Cecilia Sosa y Solange Pedernera.