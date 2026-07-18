Principio de incendio de un colectivo al salir de la terminal local

Esta mañana, alrededor de las 9.45 hs, se produjo un principio de incendio de un colectivo de larga distancia de la línea Plusmar en la esquina de Avenida General Paz y Alem, Terminal de ömnibus de nuestra ciudad.

El siniestro se habría producido cuando el vehículo acababa de partir de la terminal. Inmediatamente se intervino con matafuegos y también acudieron los Bomberos para controlar las llamas.

Según medios colegas de la ciudad de Azul, un vecino expresó su malestar por un nuevo inconveniente protagonizado por una unidad de la empresa Plusmar.

Según relató, un familiar «había partido desde Azul a las 8 de la mañana y, al salir de Las Flores, el colectivo sufrió un desperfecto que derivó en un principio de incendio». Afortunadamente, no hubo personas heridas ni víctimas fatales, aunque la situación generó preocupación entre los pasajeros.

“Lo más indignante es la falta de respuestas. La empresa dejó a los pasajeros en la esquina de la terminal y todavía no les informó con claridad qué pasó ni si enviará otra unidad para que puedan continuar el viaje. Esperemos que, si lo hacen, sea un vehículo en condiciones”, manifestó.