PRESENTACIÓN DE PABLO SANTILLÁN EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL

La Dirección de Cultura, en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de acción al Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera.

En esta oportunidad, en el marco del Taller, podrá observarse el trabajo artístico de Pablo Santillán.

El protagonista principal de la nueva propuesta es un cantante de 38 años, nacido en Mar de Ajó y actualmente radicado en la ciudad de Las Flores. Se mostró siempre como un apasionado por la música desde temprana edad. En su etapa adulta perfeccionó su técnica vocal tomando clases en escuelas de canto locales. Su estilo musical abarca el folclore y melódico.

El Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales, la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias, creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita.

El domingo 24 de mayo, en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Pablo Santillán para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad.

El link para mirarla es: https://youtu.be/BJrHbLqjf7M