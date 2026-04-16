PRESENTACIÓN DE LA 20° EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES” EN LA FERIA DEL LIBRO

El jueves 7 de mayo se realizará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la presentación de la 20° edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”.

En ese marco, los autores premiados presentarán sus libros y compartirán la lectura de los textos ganadores.

Para acompañar este importante lanzamiento, el Municipio de Las Flores pondrá a disposición transporte gratuito para quienes deseen asistir a la presentación y recorrer la Feria.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción https://forms.gle/ApQqqaHtgHPGnnVL6

Los cupos son limitados. Una vez completados, se habilitará una lista de espera, y en caso de producirse alguna baja, esos lugares serán asignados según el orden de inscripción.