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    PRESENTACIÓN DE LA 20° EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES” EN LA FERIA DEL LIBRO

    El jueves 7 de mayo se realizará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la presentación de la 20° edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”.
    En ese marco, los autores premiados presentarán sus libros y compartirán la lectura de los textos ganadores.
    Para acompañar este importante lanzamiento, el Municipio de Las Flores pondrá a disposición transporte gratuito para quienes deseen asistir a la presentación y recorrer la Feria.
    Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción https://forms.gle/ApQqqaHtgHPGnnVL6
    Los cupos son limitados. Una vez completados, se habilitará una lista de espera, y en caso de producirse alguna baja, esos lugares serán asignados según el orden de inscripción.

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