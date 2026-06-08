POWERLIFTING: MAXIMILIANO CRISTÓBAL ROZYCKI COMPITIÓ EN CHACO

La Secretaria de Deportes hace mención a la participación de Maximiliano Cristóbal Rozycki en la quinta edición del Torneo Pampa Classic de Powerlifting GPA (AAPAR), que se disputó en el polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia, Chaco.

El florense fue protagonista en tres rondas, de 3 movimientos: Sentadilla, Press de Banca y Peso muerto, registrando la mejor marca en más pesado de la ronda “B” con 235 kilos, siendo quinto al cabo de los resultados totales de kilaje y, en la especialidad que se basa por edad, peso y género, también ocupó la misma ubicación, midiéndose con competidores mayores de gran experiencia.