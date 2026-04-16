Por «amenazas en reto de tik-tok» éste viernes no habrá clases en algunas escuelas

Debido a un repudiable «reto de tik tok» Las Flores no es ajena y aparecieron carteles con amenazas de posibles tiroteos en los baños de distintas instituciones educativas.

Por éstas horas se pudo conocer que algunos establecimientos suspenden las clases de manera preventiva y en otras «activan protocolos» (caso San Miguel; Secundaria 3) pero dictarán clases igualmente. El objetivo de dicha suspensión es resguardar la seguridad de los y las estudiantes.

Las Escuelas Normal y Media son algunas de las que nuestro medio confirmó que informaron a sus alumnos que no concurran éste viernes.