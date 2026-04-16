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    Educación

    Por «amenazas en reto de tik-tok» éste viernes no habrá clases en algunas escuelas

    Debido a un repudiable «reto de tik tok» Las Flores no es ajena y aparecieron carteles con amenazas de posibles tiroteos en los baños de distintas instituciones educativas.

    Por éstas horas se pudo conocer que algunos establecimientos suspenden las clases de manera preventiva y en otras «activan protocolos» (caso San Miguel; Secundaria 3) pero dictarán clases igualmente. El objetivo de dicha suspensión es resguardar la seguridad de los y las estudiantes.

    Las Escuelas Normal y Media son algunas de las que nuestro medio confirmó que informaron a sus alumnos que no concurran éste viernes.

    Recordamos que en el dia de hoy se registraron una ola de amenazas de tiroteo escritas en paredes en colegios de todo el país, si bien son mensajes anónimos, la justicia y las autoridades de educación remarcaron que no se lo puede tomar como broma y que se enmarca como delito que llevará a graves sanciones una vez que se identifiquen a los responsables.
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