Podios en padel para Ayrton Rechuze y Fiorella Propato y en canotaje Francisca Abrego

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN GANÓ LA TERCERA ETAPA DE LA LIGA ARGENTINA DE MENORES, OBTUVO EL WILD CARD Y JUGARÁ EN EL CUADRO PRINCIPAL DE ASUNCIÓN

Ayrton Rechuze subcampéon en la categoría Sub 12.

La Secretaría de Deportes destaca la participación de Fiorella Propato San Martín en la Liga Argentina de Padel de Menores.

La pareja compuesta por la florense y por Francesca Floriani (Quines, San Luis), se adjudicó la tercera etapa de la categoría Sub 18 «A» que se desarrolló en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, y como premio obtuvo una Wild Card para disputar la Qualy P1 de Argentina, uno de los torneos de mayor proyección dentro del circuito.

Las buenas noticias continuaron ya que Fiorella intervendrá el miércoles 6 de mayo en el cuadro principal del P2 de Asunción, Paraguay, torneo correspondiente a la Federación Internacional de Padel. En este caso, su compañera será Giannina Minieri (Chile).

Por otro lado, también fue muy bueno el rendimiento de Ayrton Rechuze quien, junto a Teo Amui Ozcoidi (Pilar), se quedó con el subcampeonato de la división Sub 12. Luego de ganar la semifinal 6/3 y 6/4, en la final enfrentaron a Ángel Santino Martínez y Francesco Rampone, en el marco de un partido equilibrado, donde se impusieron 6/3 en el primer set, mientras que en el segundo tuvieron algunos match point pero cayeron 7/6 y en el tercer parcial fueron derrotados 6/3.

Santino Propato San Martín, en tanto, avanzó hasta los cuartos de final en la categoría Sub 18, siendo eliminado en el tercer set por la pareja número tres del ránking nacional; y Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 16) no superaron la fase de grupo, a pesar de dejar una buena imagen.

CANOTAJE: FRANCISCA ABREGO SE ADJUDICÓ EL CAMPEONATO ARGENTINO Y SELECTIVO NACIONAL

La Secretaría de Deportes felicita a Francesca Abrego por obtener el primer puesto en el Selectivo Nacional y Campeonato Argentino de Canotaje, que se desarrolló en la localidad bonaerense de Colón.

La palista de Canotaje Las Flores ratificó su gran momento y con un magnífico desempeño obtuvo la medalla de oro en la regata de K1 sobre una distancia de 1.000 metros, exclusiva para la categoría Menores, posicionándose nuevamente en lo más alto del Canotaje Argentino.

Por otro lado, Juan Ignacio Cáceres, que se prepara para el Mundial de Maratón, también tuvo una muy buena actuación, alcanzando el tercer lugar en la división Senior K1 (5.000) y conquistando la misma ubicación en K2 (5.000), junto a Juan Dal Bó.

Continuando con la participación de los florenses, debemos consignar que Jacinto Torres Díaz (Junior) fue 16° en K1 (5.000 m.) y 3° en la Final “C” de 1.000 y 500 metros, en tanto que Lucía Monfort (Cadetas) resultó 5° en la Final “C” de 500 metros y arribó 18° en K1 (5.000 m.).