PODA EN ARBOLADO PÚBLICO: INFORMACIÓN IMPORTANTE

Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda a la comunidad la información a tener en cuenta a la hora de realizar tareas de poda de arbolado público:

– Se poda solo cuando es necesario, para despejar tránsito, luminarias, cables, techos y fachadas.

– La poda realizada por particulares sin el asesoramiento y/o la correspondiente autorización, se encuentra prohibida.

– El podador deberá estar autorizado por el Municipio para realizar dicha tarea.

– Si el vecino considera que el árbol en la vereda necesita poda, deberá informarlo en la Subsecretaría de Espacio Público, explicando los motivos del reclamo, detallando la especie a inspeccionar y los datos del interesado, nombre, apellido, dirección y un teléfono de contacto.

Cualquier intervención que se realice sobre el árbol, sin previa autorización, puede ser penalizada.

Asimismo, se da a conocer el listado de podadores autorizados: Javier Salas, Flavio Marcelo Leal, Mauricio Cáceres, Alfredo Eduardo Salvini, Alberto Mari, Darío Basualdo, Guillermo Batiz, Rodrigo Pilatti, Mario Buiraz, Pablo Buiraz, Gonzalo Rodríguez, Sergio Alegre, Raúl Fernandez, Marcelo Menant, Luis Zamora, Néstor Nino, Miguel González.

El arbolado público comprende especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, sitas en el ejido del Municipio y que están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado.

Esta información se rige de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3047/18 (https://lasflores.gob.ar/boletinoficial/ordenanzas/) y siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial de Arbolado Público, Ley Nº 12.276 https://normas.gba.gob.ar/documentos/BE3mLIQ0.html

La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas, por teléfono al 2241 – 470857 o a través del correo electrónico jardinbotanico@lasflores.gob.ar