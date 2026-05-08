Play Radios acompañó el lanzamiento de la 20° edición del concurso literario Adolfo Bioy Casares

En el marco de la feria del libro 2026, se presentó el concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”. Fue en la Sala Bioy, con presencia de estudiantes, docentes, público en general, y Play Radios acompañó este lanzamiento en su 20° edición.

Por una iniciativa de la Municipalidad de Las Flores, el certamen nacional, que este año cumple 20 años ininterrumpidos, se ha convertido en una gran oportunidad para escritores de todo el país.

En la tarde del jueves, con el lanzamiento de esta edición, también se presentaron los dos libros de los ganadores 2025, quienes compartieron fragmentos de sus creaciones con el público presente.

La Secretaria de Educación y Cultura de Las Flores, Silveria Gimennez, manifestó la importancia de este concurso que reúne a destacados jurados, le brinda una posibilidad a escritores “desconocidos” a mostrarse, y que personalidades destacadas de la literatura puedan leerlos y conocer sus obras.

Además, invita en cada premiación a que distintos autores conozcan nuestra ciudad y puedan ver y tener la edición de su libro, premio del concurso.

Play Radios en la Feria del libro

El 23 de abril comenzó la 50° Feria internacional del libro de Buenos Aires. Hasta el 11 de mayo el público podrá recorrer y disfrutar de uno de los eventos culturales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires que, año a año, convoca a miles de lectores.

El lugar es el predio de la Sociedad Rural en Palermo donde participan con sus stands, expositores, editoriales, agrupaciones, medios de comunicación, autores, con diferentes actividades destinadas a todos los públicos.

Desde las 14 y hasta las 22, los distintos espacios son recorridos y visitados por miles de personas que, en esta edición especial por los 50 años, tiene múltiples propuestas: charlas, entrevistas, jornadas de investigación, presentación de libros, espectáculos y más.

Las entradas para la Feria del Libro 2026 se pueden comprar online o en las boleterías de La Rural a valores de 8.000 y 12.000, si es fin de semana. Jubilados, personas con discapacidad, estudiantes de todos los niveles, docentes, y menores de 12 años entran gratis.

La Feria del Libro es un evento pensado para los amantes de la lectura y la cultura, con más de un millón de visitantes por edición.

Play Radios recorrió el lugar, a continuación, les dejamos imágenes de la jornada del jueves.