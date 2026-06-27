«Peña por la Patria» el 9 de Julio en Plaza Mitre

Desde la Dirección de Cultura Municipal se informó que el próximo jueves 9 de julio, el arte, la danza y la música confluirán en un evento enmarcado dentro de los festejos por el Día de la Independencia argentina.

El evento se desarrollará desde las 12 del mediodía en Plaza Mitre y se informó que también participarán artesanos y emprendedores locales y carros gastronómicos de nuestra ciudad.

Es válido de destacar que todos los protagonistas que participarán de “La peña por la patria” serán artistas florenses que subirán al escenario para amenizar una jornada libre, abierta y gratuita para toda la comunidad.