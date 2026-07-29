PATÍN: MÍA MERCERE Y CAROLA SIRI CLASIFICADAS AL CAMPEONATO ABSOLUTO DE SAN JUAN

La Secretaría de Deportes felicita a Mía Mercere y Carola Siri por obtener una plaza para el Campeonato Absoluto de Patín Artístico, que se desarrollará desde el 30 de agosto hasta el 12 de septiembre en San Juan.

Las patinadoras del Club Juventud Deportiva, a cargo de la profesora Camila Mendiondo, tuvieron una magnífica presentación en el Torneo Clausura “B” que se disputa en Cipolletti, Río Negro, y de esta manera nos representarán en el certamen más importante a nivel nacional, compitiendo en la categoría Promocional “B” Juvenil y “B” Cadete.