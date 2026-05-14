PATÍN: JUVENTUD DEPORTIVA EN LA JORNADA INAUGURAL DE LA LIGA UPA

La Secretaría de Deportes destaca la presentación de Juventud Deportiva en el primer torneo anual de Patín Artístico correspondiente al proyecto interior de la Liga UPA (Unidos al patinaje Argentino), que se desarrolló en la localidad de Rauch.

Las patinadoras “Albiverdes”, a cargo de la técnica Camila Mendiondo, tuvieron un magnífico desempeño, logrando las siguientes clasificaciones en sus respectivas categorías: 1°) Mahia Zunino, Paulina Caputo, Luana Etchelet, Mía Mercere, Paz Dorronsoro, Juana Cantet, Uma Polito, Bianca Mercere, Zoe Iritcity, Delfina Griffiths, Ema Peverelli y Miguelina Pellejero; 2°) Angelina Biscay, Kiara Peñalva, Tania Prieto, Ema Dunne, Bianca Tévez, Mila Delgado, Juana Dierickx, Lola Rodríguez, Juana Ramella, Valentina Jacquet, Martina Arrúa, Lola Carballo y Ana Paula Veiga; 4°) Candelaria Gonzalía y Renata Zarauza; 5°) Antonia Duarte y 6°) Juana Farías. Además, recibieron mención Juanita Supply y Amelia Eluaiza.