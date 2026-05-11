    Patín Artístico Las Flores participó de la primera fecha de la Liga Roller Lift

    El pasado sábado 9 de mayo en el Club Circunvalación de la Ciudad de La Plata, se desarrolló  el 1° Torneo de Liga 2026 Roller Lift.

    Una delegación de patinadores participó en la primera fecha de la Liga acompañados por los Profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo.

    A continuación los resultados:

    Incentivo:
    – García Catalina

    Incentivo Avanzado:
    – Ametrano Josefina
    – D’Alessandro Emma
    – Frascino Sofia
    – Ponce Charo

    Formativa 8 años damas:
    – Izquierdo Paula 1er puesto
    – García Clara 6to puesto

    Formtiva 9 años damas:
    – Gentil Francesca 4to puesto
    Quinta C 10 y 11 años damas:
    – Sella Antonia 5to puesto
    – Siri Delfina 7mo puesto

    Quinta C 12 años Caballeros:
    – Montes Mateo 1er puesto

    Cuarta C 12 años damas:
    – Toledo Renata 3er puesto
    – Ponce Morena 4to puesto

    Cuarta C 15 años damas:
    – Rodríguez Mía 2do puesto

    Cuarta C 15 años caballeros:
    – Corvino Agustín 1er puesto

    Cuarta C 16 y mayores damas:
    – Curutchet Delfina 3er puesto

    Promo B:
    – Orlando Melina 2do puesto

    Los profesores agradecen a las familias que acompañan y felicitan a todos por el gran desempeño, muchos en nuevas categorías y como siempre se seguirá trabajando día a día para sumar más conocimientos.

