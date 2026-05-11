Patín Artístico Las Flores participó de la primera fecha de la Liga Roller Lift

El pasado sábado 9 de mayo en el Club Circunvalación de la Ciudad de La Plata, se desarrolló el 1° Torneo de Liga 2026 Roller Lift.
Una delegación de patinadores participó en la primera fecha de la Liga acompañados por los Profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo.
A continuación los resultados:
Incentivo:
– García Catalina
Incentivo Avanzado:
– Ametrano Josefina
– D’Alessandro Emma
– Frascino Sofia
– Ponce Charo
Formativa 8 años damas:
– Izquierdo Paula 1er puesto
– García Clara 6to puesto
Formtiva 9 años damas:
– Gentil Francesca 4to puesto
Quinta C 10 y 11 años damas:
– Sella Antonia 5to puesto
– Siri Delfina 7mo puesto
Quinta C 12 años Caballeros:
– Montes Mateo 1er puesto
Cuarta C 12 años damas:
– Toledo Renata 3er puesto
– Ponce Morena 4to puesto
Cuarta C 15 años damas:
– Rodríguez Mía 2do puesto
Cuarta C 15 años caballeros:
– Corvino Agustín 1er puesto
Cuarta C 16 y mayores damas:
– Curutchet Delfina 3er puesto
Promo B:
– Orlando Melina 2do puesto
Los profesores agradecen a las familias que acompañan y felicitan a todos por el gran desempeño, muchos en nuevas categorías y como siempre se seguirá trabajando día a día para sumar más conocimientos.