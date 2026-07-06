Patín: 1° torneo APA en Las Flores

El día sábado 4 de Julio en una jornada extensa, se llevó a cabo el 1* Torneo de APA, con más de 150 patinadores participando. El equipo de Patín Artistico Las Flores, con la profesora Luisina Gioiosa envio un comunicado sobre el exitoso desarrollo de este primer torneo como locales.

Este fue el Primer torneo como locales, en casa, y fue todo un éxito!.

Vivimos una Jornada Inolvidable , compartiendo pasión por el Patín , junto a delegaciones de Chivilcoy, Rauch, Azul, La Plata, Gral Lamadrid y por supuesto Las Flores. Cada presentación, cada aplauso y cada sonrisa hicieron de este torneo momentos únicos .

Queremos agradecer de corazon a todos quienes hicieron posible este sueño, al gran equipo de trabajo por su labor para que todo saliera perfecto y a las familias por su colaboracion.

Seguiremos trabajando para los Torneos que aún nos faltan en esta segunda etapa del año, con las mismas ganas y el mismo compromiso de siempre.

Estamos Inmensamente FELICES por el resultado de este desafío!