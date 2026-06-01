Participación de florenses en destacadas competencias: podios en patín y atletismo

PATIN: CAMPEONAS Y SUBCAMPEONAS METROPOLITANAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes destaca la presentación del Club Juventud Deportiva en el Campeonato Metropolitano de Patín Artístico, que se realizó en Buenos Aires.

Las alumnas a cargo de la técnica Camila Mendiondo se lucieron en este prestigioso evento y lograron la primera ubicación: Miguelina Pellejero, Delfina Griffiths y Lola Rodríguez; mientras que Zoe Iritcity y Valentina Jacquet obtuvieron el subcampeonato.

PATÍN: CLARA MENDIVIL CAMPEONA METROPOLITANA

La Secretaría de Deportes felicita a Clara Mendivil por adjudicarse el Primer Torneo Metropolitano de Danza de Patín Artístico, disputado en el gimnasio Sagrada Familia de Quilmes.

La representante de Patín Artístico Las Flores – Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa realizó su debut en Federación, ocupando el máximo lugar en el podio en las especialidades Danza Obligatoria y en Free Dance, de la categoría GM Avanzado Mayores.

ATLETISMO: FLORENSES COMPITIERON EN LA PRUEBA “DESERT TRAIL” EN FIAMBALÁ

La Secretaría de Deportes resalta la participación de los atletas de nuestra ciudad en la competencia Fiambalá Desert Trail, que se desarrolló en Catamarca.

Nuestros representantes tuvieron un muy buen rendimiento, logrando los siguientes resultados:

Sobre una distancia de 110 Km.: Agustín Gentilini (38° en le general, 33° en la general de caballeros y 7° en la categoría de 40 a 44 años, con un tiempo de 14h20m16seg); Abel Guaresti (47° en la general, 42° en la general de caballeros y 10° en la división de 40 a 44 años; 14h54m28seg) y Julieta Acosta (50° en la general, 7° en la general de damas y 3° en la categoría de 40 a 44 años).

Por otro lado, en 35 Km.: Diego Andino (64° en la general, 47° en la general de caballeros y 9° de 50 a 54 años; 5h53m39seg).

Mientras que en 20 Km.: Alejandro Andino (42° en la general, 38° en la general de caballeros y 3° en 50 a 54 años; 2h50m48seg) y Elsa López (60° en la general, 12° en la general de damas y 3° en 40 a 44 años; 3h00m59seg).

Cabe destacar que el evento es una de las competencias de trail running en desierto más desafiantes de Sudamérica, ya que los atletas deben transitar distintos formatos, incluyendo una exigente modalidad en etapas de 110 Km. y distancias nonstop de 50K, 35K y 20K, atravesando impactantes paisajes de dunas, montaña y antiguos senderos.

Durante cinco días, corredores de todo el mundo viven una experiencia única que combina deporte, naturaleza extrema y la identidad del oeste catamarqueño.