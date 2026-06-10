Participación de florenses en competencias de patín y cross

EL FLORENSE AGUSTÍN GENTIL COMPITIÓ EN EL CROSS DE LA ISLA EN OLAVARRÍA

La Secretaría de Deportes resalta la participación Agustín Gentil en la quinta edición del Croos de la Isla, que se desarrolló el domingo 7 de junio en Olavarría con la organización del Grupo de Entrenamiento Pulso Activo.

El florense tuvo un muy buen desempeño, arribando tercero en la categoría de 35 a 39 años y resultando 16° en la general de la competencia de 12 Km., empleando un tiempo de 49’30seg.

Esta tradicional prueba reunió a alrededor de 400 atletas, quienes desafiaron un exigente circuito marcado por las lluvias previas, donde predominó el barro en gran parte del trayecto, pero no fue impedimento para que los protagonistas se brindaran al máximo.

PATÍN: JUVENTUD DEPORTIVA CAMPEÓN DE LA “COPA AMISTAD”

El Municipio acompañó la realización de la “Copa Amistad” de Patín Artístico, que se llevó a cabo el domingo con la organización de Patín Artístico del Club Juventud Deportiva y que contó con la participación de representantes de Tandil, Rauch, Saladillo, Tapalqué, General Alvear, Azul y la ciudad anfitriona.

Por sumatoria de puntos, las dueñas de casa, dirigidas por la profesora Camila Mendiondo, se adjudicaron el certamen luego de una destacada jornada, siendo escoltadas por la fusión de las Escuelas de Gral. Alvear, Tapalqué y Azul; y Saladillo.

En la oportunidad, se adjudicaron sus respectivas categorías: Tania Prieto, Luana Etchelet, Martina Arrúa, Juana Ramella, Ana Paula Veiga, Paulina Caputo, Morena Andrés, Kiara Peñalva, Miguelina Pellejero, Carola Siri, Mía Mercere, Delfina Griffiths, Lola Carballo, Antonia Gioiosa, Juana Vera, Emma Dunne, Zoe Iritcity, Bianca Mercere, Juana Dierickx, Juana Cantet, Felicitas Davancens y Paz Dorronsoro.

Por otro lado, obtuvieron el segundo puesto: Juana Andrade, Magalí Rodríguez, Valentina Jacquet, Jana Pasos, Emma Peverelli e Indiana Benavídez. Asimismo, terceras clasificaron: Candelaria Gonzalía, Juanita Supply, Renata Zarauza, Alfonsina Rosas, Lola Rodríguez y Priscila Piergiacomi; 4°) Antonia Duarte; 5°) Juana Farías; y 6°) Delfina Maderna y Lola Labolita.

Además, recibieron mención especial: Paloma Ramella, Maitena Sielas, Brunella Lamas, Ángeles Palacios, Helena Maderna, Amelia Eluaiza, Katrina Ferringo, India Felice, Nahiara Suárez, Justina Caputo Danussi, Paloma Camiglieri, Victorina Fernández, Gianna Odello, Ámbar Gaitán, Justina Di Siervi y Nina Dunne.