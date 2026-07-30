Paro nacional docente: protesta de gremios el lunes 3 de agosto

El gremio convocó al paro para el próximo lunes 3 de agosto en rechazo al ajuste educativo, la falta de paritaria nacional y la no restitución del FONID.

El receso culminará con un fuerte conflicto gremial en las puertas de los establecimientos educativos, con las paritarias sin resolver tras las vacaciones de invierno. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) decretó un nuevo paro nacional docente para el lunes 3 de agosto.

Se trata de una fecha clave, ya quearca el regreso a las aulas en distritos densamente poblados como la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Bajo la consigna «Basta de ajuste a la educación», el sindicato confirmó que las puertas de los establecimientos públicos de nivel inicial, primario y secundario permanecerán cerradas a lo largo y ancho del país, previéndose una adhesión masiva pese a que algunos colegios de gestión privada intenten funcionar con normalidad.

Cúal es el reclamo

La medida de fuerza se inscribe en un escenario de tensión con la administración de Javier Milei, a la que el sector le endilga haber desfinanciado el sistema educativo mediante el recorte de partidas y la negativa a convocar a la mesa de negociación salarial.

En representación del gremio, Sonia Alesso ratificó el cese de actividades y detalló las demandas que motivan la protesta:

Restitución del FONID y regularización de los envíos de fondos nacionales destinados a la educación.

y regularización de los envíos de fondos nacionales destinados a la educación. Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente .

. Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo .

. Rechazo frontalal proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo.

«Los sueldos siguen perdiendo frente a la inflación mientras se recorta el financiamiento», advirtieron desde la conducción gremial, remarcando que en el día a día los ingresos de las familias docentes no alcanzan para cubrir la canasta básica.

ATE se suma a la protesta

El paro de los educadores no será un hecho aislado, sino que formará parte de una jornada de alta conflictividad social y sindical. Ese mismo lunes 3 de agosto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante su propia medida de fuerza a nivel nacional, acompañada por una movilización hacia las puertas del Ministerio de Economía para exigir un incremento salarial de emergencia, frenar los despidos y denunciar el vaciamiento de organismos públicos.

Fuente: minutouno.com